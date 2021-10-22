«Йога и один будильник»: методики, которые помогут улучшить сон

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Многие люди по утрам тяжело просыпаются, а днем им не удается сохранить бодрость. Чаще всего этим страдают люди, которые живут в больших городах.

В первую очередь, для того, чтобы уснуть за короткое время нужно за полчаса до сна приглушить свет и отключить все устройства, работающие от электричества.

Чтобы быть бодрым весь день, нужно установить точное или приблизительное время засыпания и пробуждения. Это время важно и в выходные. Именно нерегулярный режим сна может быть причиной многих проблем со здоровьем, передает ФАН.

Кроме этого, следует отказаться от множества будильников с промежутками в одну минуту. Необходимо вставать сразу, как прозвенит первый звонок. После пробуждения лучшим вариантом является выход на свежий воздух, например, на балкон. Это действие может взбодрить и помочь проснуться.

Вредные привычки могут негативно влиять на качество сна. Отказ от них может успокоить и помочь скорее уснуть. Не рекомендуется смотреть телевизор в спальной комнате и работать за компьютером.

Ко сну следует начинать готовиться за час до него. Поспособствовать правильной подготовке могут медитация, теплая ванна, растяжка или занятий йогой.

Если ночью не получается высыпаться, то нужно отказаться от дневного сна. Отмечается, что сон днем может мешать засыпанию ночью.

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