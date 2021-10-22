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В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые могут заменить сладости

Виктория Храменкова

Общество
В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые могут заменить сладости
Фото: pixabay.com

Некоторые продукты питания могут заменить сладости в рационе человека. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка.

В конфетах, кроме большого содержания сахара, присутствуют различные ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы. Сладости с таким содержанием не приносят никакой пользы.

Однако их можно заменить на сухофрукты, орехи, горький шоколад, мед, зефир, пастилу, мармелад и многое другое. Такие продукты не принесут вреда здоровью, когда очень хочется побаловать себя сладким, передают «Известия» слова эксперта.

Так, например, финики, изюм, курага, чернослив, смесь из ягод и тропических фруктов содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы. Полезны для иммунитета, здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации работы кишечника. Но следует помнить, что цукаты не входят в эту полезную группу, поскольку в них содержится много сахара.

— Орехи могут стать альтернативой конфетам, хоть и не обладают выраженным сладким вкусом. Они очень питательны, содержат много белка, витаминов, незаменимых жирных кислот и микроэлементов, — отметила специалист.

Горький шоколад богат фосфором, кальцием и калием, содержит витамины, в небольшом количестве железо, магний, натрий и другие микроэлементы. Хотя полезных свойств в нем достаточно, злоупотреблять не стоит. В день стоит употреблять не более 1/3 плитки.

Натуральным сладким продуктом является мед. Он обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ.

Сладкими и не очень калорийными являются зефир и пастила. Глинка посоветовала выбирать продукт без добавок и шоколадной оболочки.

— Низкокалорийная сладость, содержащая полезные вещества — инулин и пектин. Готовят его из ягод и фруктов, богатых витаминами, — подчеркнула эксперт.

В приготовлении десертов raw не используется термическая обработка. Такие десерты не содержат яиц, пшеничной муки, сахара. Основные ингредиенты: сухофрукты, свежие фрукты и ягоды, орехи, семена, кокосовое масло, масло какао и растительное молоко.

Десерты домашнего приготовления также могут оказаться заменой магазинным сладостям. Также Глинка порекомендовала обратить внимание на натуральные сиропы, смузи, урбеч, ореховые пасты и мюсли.

Во вторник, 19 октября, диетолог, нутрициолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, можно ли сбросить лишний вес без отказа от сладкого.Диетологи допускают употребление сладкого, если оно занимает не более десяти процентов рациона.

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