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Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Виктория Храменкова

Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 20-й километр Карта всех событий

В Москве, в пятницу, 22 октября, на 20 километре МКАД столкнулись три микроавтобуса. В результате ДТП пострадал один человек, еще один участник — погиб.Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

— На 20 километре МКАД произошло столкновение трех микроавтобусов, один человек погиб и один пострадал, — заявил собеседник агентства.

На данный момент выясняется дальнейшая информация и обстоятельства произошедшего.

В четверг, 21 октября, на востоке столицы пенсионер погиб за рулем автомобиля и спровоцировал ДТП. Автомобиль Daihatsu, за рулем которого находился мужчина 1941 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в BMW. Водитель последней машины не пострадал. По предварительным данным, пенсионер умер еще до столкновения.

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