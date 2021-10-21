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Пенсионер умер за рулем и спровоцировал ДТП на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пенсионер умер за рулем и спровоцировал ДТП на востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Хромова, 5 Карта всех событий

На востоке столицы пенсионер погиб за рулем автомобиля и спровоцировал ДТП. Об этом в четверг, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 20 октября рядом с домом 5 на улице Хромова. Автомобиль Daihatsu, за рулем которого находился мужчина 1941 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в BMW. Водитель последней машины не пострадал. По предварительным данным, пенсионер умер еще до столкновения.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

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