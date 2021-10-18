Названы самые опасные районы Москвы для пешеходов

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Столичными районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. С начала этого года в них зарегистрировали по 36 ДТП с участием пешеходов. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьине — 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

Всего в текущем году в Москве зафиксировано почти две тысячи аварий с пешеходами. В них 110 человек погибли и еще 1927 получили травмы разной степени тяжести.

Среди столичных округов по данному роду ДТП лидирует Восточный — 253 аварии с пешеходами с начала года. На втором месте Юго-Восточный округ (225 ДТП), на третьем — Северный (213). В этих же округах выявлено наибольшее число пострадавших в ДТП — 250, 230 и 210 соответственно, уточнили в ведомстве.

Согласно статистике ГИБДД, за первые девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрирован 6141 случай ДТП, в результате которых погибли 243 человека и 6976 пострадали.

В ведомстве также отметили, что с января по сентябрь этого года произошло 570 ДТП с участием детей. В результате такого рода аварий пострадал 601 ребенок и еще восемь погибли.