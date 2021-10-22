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Врачи назвали симптомы онкологического заболевания

Виктория Храменкова

Общество
Врачи назвали симптомы онкологического заболевания
Фото: Pexels

Потеря аппетита, пожелтение кожи и белков глаз, а также внезапное снижение веса указывают на возникновение рака поджелудочной железы. Такие данные предоставили британские медики.

Накопление в теле человека продукта распада билирубин, может стать причиной пожелтения участков кожи и белков глаз.

— Следует насторожиться, если наблюдаются потеря аппетита, необъяснимое снижение веса, чувство усталости или отсутствия энергии, повышенная температура, ощущение жара и дрожи, тошнота, боль в верхней части живота, — передает Express слова специалистов.

Если вышеперечисленные признаки были обнаружены, то следует немедленно обратиться к врачу и пройти обследование.

Рак поджелудочной железы —злокачественное новообразование, исходящее из эпителия железистой ткани и протоков поджелудочной железы. Чаще всего встречается у людей пожилого возраста. Факторами риска развития являются употребление спиртных напитков, курение, обилие жирной и острой пищи.

Во вторник, 19 октября, врачи перечислили продукты, которые могут увеличить возникновение рака кишечника. Он чаще всего встречается у людей старше пятидесяти лет, поэтому возраст можно считать фактором риска развития этого заболевания. Но образ жизни и особенно диета могут увеличить риск развития этого заболевания.

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