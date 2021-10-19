Врачи назвали продукты, увеличивающие риск развития рака кишечника

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Врачи рассказали, что рак кишечника чаще всего встречается у людей старше 50 лет, поэтому возраст можно считать фактором риска развития этого заболевания. Но образ жизни, и особенно диета, могут увеличить риск развития этого заболевания.

Медики сообщили, что красное и обработанное мясо повышают риск развития рака кишечника. К обработанному мясу относятся колбасы, мясные деликатесы и мясные консервы.

Врачи рекомендовали употреблять не более 500 граммов вареного красного мяса в неделю. Белок можно получать из других источников, таких как бобы, тофу и яйца.

По словам специалистов, для кишечника полезна клетчатка. Она помогает поддерживать все, что движется через пищеварительную систему. Также употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки поможет дольше оставаться сытым, а значит поддерживать нормальный вес.

В день нужно съедать пять порций фруктов и овощей и выпивать около двух литров воды, отметили врачи.

Кроме того, они назвали три основных симптома рака кишечника: кровь в кале, жидкий стул и постоянная боль в животе, сообщается на портале Express.

Онколог назвал эффективный способ снизить риск развития рака. По словам эксперта, поможет правильно составленный рацион питания. Одно только потребление овощей и фруктов снижает заболеваемость раком на 20 процентов.