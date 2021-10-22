Россиян ожидает повышение цен на колбасы и сосиски

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Компании по мясопереработке, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов» и «Клинский», предупредили о повышении цен на свою продукцию. Планируется, что с конца октября — начала ноября колбасы и сосиски могут подорожать на 7—20 процентов.

— Рост цен связан с подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и с другими причинами, передают «Известия» слова представителей крупных торговых сетей.

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию предпринимается комплекс мер. Например, выделение животноводческим предприятиям дополнительно десять миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

В сентябре «Вечерняя Москва» писала, что Росконтролем были проверены сосиски популярных в России торговых марок. Как уточнила диетолог Анна Кудрявцева, нередко в составе сосисок присутствуют перемолотые шкуры животных, сухожилия, кровь и жировая ткань. В связи с этим, по словам эксперта, сосиски лучше варить: в этом случае из них выходит хотя бы часть вредных ингредиентов. Меньший вред принесет полуфабрикат при жарке его на оливковом масле, свином или гусином смальце, то есть топленом жире.