Коллагеновый белок, хрящи и шкуры: из чего состоят сосиски

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Росконтроль проверил сосиски популярных в России торговых марок: «Окраина», «Мясной дом Бородина», «Рублевский», «МясновЪ», «Великолукский мясокомбинат» и «Мираторг».

Сосиски, как известно, считаются продуктом мясным. Однако с мясом, как оказалось, тут большие проблемы. Так, в сосисках «Рублевский» эксперты Росконтроля обнаружили каррагинан, частицы свиной шкурки и крахмал. В сосисках марки «МясновЪ» была выявлена пшеничная клетчатка, а в сосисках «Мираторг» — коллагеновый белок.

Впрочем, эти нарушения — не смертельны. А вот, как показала лабораторная проверка, в сливочных сосисках «Великолукский мясокомбинат» содержится превышающий норму объем консервантов. Более того, сам состав сосисок не соответствовал стандартам ГОСТа. В них, например, была найдена свиная шкурка, хотя в составе на упаковке о ней ничего сказано не было.

— По идее, главным компонентом сосисок должно быть мясо: свинина, говядина или курятина, — рассуждает диетолог Анна Кудрявцева. — К этому мясу в небольшом количестве должны добавлять шпик — плотное подкожное свиное сало. Но производство таких сосисок крайне невыгодно: они будут стоить не меньше 600 рублей за килограмм. Поэтому, чтобы «нагнать объем», производители добавляют в фарш все подряд — крупы, крахмал, муку, соевый белок и даже растительный жир.

Как уточнила эксперт, нередко в составе сосисок присутствуют перемолотые шкуры животных, сухожилия, кровь и жировая ткань. Из сугубо химических компонентов — это фосфаты, удерживающие влагу и повышающие вес изделия, нитрит натрия — чтобы придать продукту приятный розовый цвет. Есть также в сосисках ароматизаторы и усилители вкуса, синтетические красители и консерванты. Они в ансамбле, по сути, и создают привлекательный вид и вкус продукта.

— Главное, что нужно понять: сосиски — продукт пищевой химии, такой же, как вафли, шоколадный батончик, пельмени. Мяса, из-за которого мы их покупаем, в сосисках крайне мало. А иногда его нет вообще, — пояснила Анна Кудрявцева.

В связи с этим, по словам эксперта, сосиски лучше варить: в этом случае из них выходит хотя бы часть вредных ингредиентов. Сосиски, пожаренные на сковороде, тем более в сливочном масле, увеличивают в организме количество холестерина. Меньший вред принесет полуфабрикат при жарке его на оливковом масле, свином или гусином смальце, то есть топленом жире.

— При этом нужно понимать, что жареные сосиски существенно калорийнее вареных. Если часто ими питаться, то можно набрать вес, — пояснила Анна Кудрявцева. — Лично я бы советовала есть этот продукт лишь в случае крайней необходимости — когда нет более здоровой пищи. Лучше купить и приготовить мясо, чем сосиски — во всяком случае, белка там будет больше.