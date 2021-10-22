Песков поделился, увидят ли россияне ревакцинацию Путина

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин сам решит, нужно ли показывать россиянам кадры своей ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс—секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме этого, пресс—секретарь ответил на вопрос, изменилось ли мнение Путина после первой вакцинации, когда президент решил ее не демонстрировать россиянам.

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— Мне неизвестно об этом. Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека, — передает слова Пескова РИА Новости.

Владимир Путин привился двумя компонентами вакцины от коронавируса 23 марта и 14 апреля. Решение о ревакцинации глава государства еще не принял.

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 21 октября, Владимир Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Лидер государства пояснил, что любых обязательных предписаний граждане могут избежать путем, например, покупки соответствующих медицинских справок.

Также президент России подчеркнул, что в ситуации пандемии следует не навязывать населению прививки, а убеждать его в том, что вакцинация лучше, чем само заболевание.