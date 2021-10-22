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Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем

Виктория Храменкова

Политика
Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден заявил, что не хочет начинать холодную войну с Китаем. Кроме этого, лидер американского государства сказал, что США готовы защищать Тайвань.

— Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: «Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем». Я не хочу холодной войны с Китаем, — сказал Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

Также он подчеркнул, что США не отступят от своих позиций и не будут менять свои взгляды, передает РИА Новости.

Джо Байден отметил, что США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии против него со стороны КНР.

Кроме этого, в ходе общения лидер заявил, что США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире. Поэтому он призывает соотечественников не беспокоиться, что какая-либо другая держава, включая Россию и Китай, сможет их превзойти.

В четверг, 21 октября, президент России Владимир Путин заявил, что решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана является правильным. Байден, по его словам, наверняка понимал, что это будет одной из линий атаки на него внутри страны. Но пошел на это, взяв на себя ответственность, отметил глава государства.

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