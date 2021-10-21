Путин назвал правильным решение Байдена о выводе войск из Афганистана

Фото: Администрация президента РФ

Решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана является правильным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Конечно, президент США поступил правильно. Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Байден, по его словам, наверняка понимал, что это будет одной из линий атаки на него внутри страны. Но тот пошел на это, взяв на себя ответственность, приводит слова Путина ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.