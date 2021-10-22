Назван эффективный продукт для борьбы с депрессией

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Исследование, которое проводилось в США, показало, что у людей, которые потребляли в пищу большое количество грибов, уменьшался риск возникновения депрессии.

Это может быть связано с многочисленными биологически активными соединениями, которые содержатся в грибах. Также в них содержится витамин B12, антиоксиданты и противовоспалительные аминокислоты, которые способствуют снижению депрессии и тревоги.

— Высокий уровень этих соединений может снизить риск окислительного стресса и, в свою очередь, уменьшить симптомы депрессии, — отметил профессор медицинского колледжа штата Пенсильвания Джибрила Ба, передает издание Journal of Affective Disorders.

Окислительный стресс — это дисбаланс в организме, который возникает, когда человек производит много свободных радикалов, вызывающих воспаление, а в организме имеется недостаточно антиоксидантов, чтобы им противодействовать. Именно почему употребление в пищу продуктов с высоким содержанием антиоксидантов укрепляет эмоциональное здоровье

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