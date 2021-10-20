«Депрессия и склероз»: врач назвала болезни, на которые указывает частая зевота

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Врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, на какие заболевания может указывать частая зевота.

Она напомнила, что зевота — это непроизвольное дыхательное движение, состоящее из глубокого вдоха и из энергичного выдоха. За счет расслабления мускулов и увеличения дыхательных путей рефлекс полезен. Это помогает расслабиться после нервного перенапряжения или стресса и активизировать работу головного мозга.

— Как симптом заболевания зевота может проявляться, например, при депрессии (когда в крови повышается уровень кортизола — гормона стресса), нарушении в работе щитовидной железы, сахарном диабете, рассеянном склерозе, снижении уровня гемоглобина, концентрации половых гормонов, при патологии со стороны сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, постинсультное состояние), заболевании печени, связанные с нарушением жирового обмена, — рассказала врач.

Она подчеркнула, что не стоит ставить себе диагноз заранее и переживать. Чаще всего люди зевают на фоне усталости, недосыпа, стресса и скуки. Также человек может зевать после приема препаратов от аллергии и антидепрессантов, передает РИА Новости.

А врач флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказала, что холодные руки могут быть не только источником дискомфорта, но и признаком некоторых заболеваний. Если руки холодные вне зависимости от времени года, стоит насторожиться, убежден медик.