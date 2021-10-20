Врач рассказал, о каких серьезных болезнях сигнализируют холодные руки

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Холодные руки могут быть не только источником дискомфорта, но и признаком некоторых заболеваний. Об этом рассказал врач флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян.

По его словам, в ряде случаев холодные руки являются физиологической нормой, например, этот симптом часто возникает в холодное время года. Но если руки холодные вне зависимости от времени года, стоит насторожиться, убежден медик.

Врач обратил внимание, что таким образом организм может сигнализировать о заболеваниях щитовидной железы и других гормональных нарушениях. Кроме того, к нарушению кровоснабжения кистей и стоп приводят такие заболевания, как атеросклероз, сахарный диабет и болезнь Рейно. Кроме того, холодные руки бывают у курильщиков курящих и при пониженном артериальном давлении.

— Причин может быть достаточно много, и чтобы помочь человеку с такой проблемой, мы рекомендуем в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, прислушиваться к рекомендациям врачей, регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина, — приводит слова доктора Пятый канал.

До этого врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, на какие заболевания может указывать частая зевота.