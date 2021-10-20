Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, о каких серьезных болезнях сигнализируют холодные руки

Анастасия Колоскова

Общество
Врач рассказал, о каких серьезных болезнях сигнализируют холодные руки
Фото: pixabay.com

Холодные руки могут быть не только источником дискомфорта, но и признаком некоторых заболеваний. Об этом рассказал врач флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян.

По его словам, в ряде случаев холодные руки являются физиологической нормой, например, этот симптом часто возникает в холодное время года. Но если руки холодные вне зависимости от времени года, стоит насторожиться, убежден медик.

Врач обратил внимание, что таким образом организм может сигнализировать о заболеваниях щитовидной железы и других гормональных нарушениях. Кроме того, к нарушению кровоснабжения кистей и стоп приводят такие заболевания, как атеросклероз, сахарный диабет и болезнь Рейно. Кроме того, холодные руки бывают у курильщиков курящих и при пониженном артериальном давлении.

— Причин может быть достаточно много, и чтобы помочь человеку с такой проблемой, мы рекомендуем в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, прислушиваться к рекомендациям врачей, регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина, — приводит слова доктора Пятый канал.

До этого врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, на какие заболевания может указывать частая зевота.

Читайте также:
симптомВрачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Подбирайте гардероб с умом

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Все мнения
О проекте