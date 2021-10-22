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Эксперты перечислили продукты, помогающие избежать преждевременной старости

Виктория Храменкова

Общество
Эксперты перечислили продукты, помогающие избежать преждевременной старости
Фото: Pixabay

Для того чтобы избежать преждевременного старения, нужно добавить в рацион ряд полезных элементов, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Так, например, арбуз может помочь человеку сохранить молодость. Это связано с тем, что благодаря большому количеству жидкости эта ягода увлажняет организм. Кроме того, в составе арбуза есть ликопин, который защитит кожу от солнечного излучения.

Чеснок также является продуктом, который способствует продлению молодости. В составе чеснока более двухсот активных компонентов. Кроме того, он может снижать сахар в крови, говорится на официальном сайте ведомства.

Пектин, который содержится в яблоках, выводит из организма свободные радикалы, что уже предотвращает преждевременное старение. Значительный эффект фрукт оказывает и на риск развития атеросклероза. Калий в составе помогает избежать отеков, выводя лишнюю жидкость.

Самыми вредными продуктами для красоты являются заменители сахара, сладкая газировка, выпечка, соль, колбасы, алкоголь и консервированные продукты.

В четверг, 20 октября, медик перечислил способы «омоложения» сердечно-сосудистой системы. Среди них физическая активность, здоровый образ жизни, артериальное давление и уровень сахара в крови в пределах нормы.

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