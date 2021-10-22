Туроператоры ожидают аннуляцию половины туров по России в ноябре

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В популярных российских регионах ограничительные меры могут спровоцировать половину аннуляций туров на ноябрьские выходные. Об этом заявил гендиректор туроператора по РФ «Дельфин» Сергей Ромашкин.

— Туристы не только не планируют новые путешествия на ноябрьские даты, но и аннулируют существующие, — сказал Ромашкин.

Отмечается, что после объявления нерабочей недели, туристы начали бронировать свой отдых. Рост составил примерно пять процентов. Затем регионы начали анонсировать новые антикоронавирусные ограничения, тогда рост бронирования замер, передают «Известия» слова специалиста.

— У нас уже началась аннуляция туров, и процент отмен в итоге может достигнуть 50% — из расчета, что примерно столько жителей страны еще не привиты, — поделился Сергей Ромашкин.

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Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. В это время приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и спорта.