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Синоптики рассказали москвичам о погоде 22 октября

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали москвичам о погоде 22 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 22 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 14 градусов. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, по области — 9–14 градусов. Ветер юго-западный 7–12 метров в секунду, местами с порывами до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, — говорится в сообщении.

Потепление из-за порывистого ветра не почувствуется. Такая влажно-ветреная погода является неблагоприятной для метеозависимых людей. Недомогание могут почувствовать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, суставов и позвоночника. Из-за порывистого ветра ухудшение самочувствия могут наблюдать люди с нервными расстройствами. У них может возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства. У здоровых людей при такой погоде нередко нарушается сон, снижается работоспособность.

Во вторник, 19 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, когда синоптики ожидают начала метеорологической зимы 2021–2022 годов с устойчивыми отрицательными температурами и снегом. По словам метеоролога, в этом году зимний сезон в европейской части России наступит согласно установившейся климатической норме.

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