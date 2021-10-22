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Благоустройство трех прудов на проспекте Вернадского запланировали до конца 2021 года

Виктория Сикерина

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Благоустройство трех прудов на проспекте Вернадского запланировали до конца 2021 года
Фото: Рixabay/Free-Photos
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Комплексное благоустройство каскада трех прудов на проспекте Вернадского в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы проведут до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы в пятницу, 22 октября.

Специалисты очистят водоемы от ила и грунта, полностью обновят береговую линию и создадут зоны биоплато с водной растительностью.

— Пруды... расположены в живописной зоне внутри жилого микрорайона. Вместе они образуют каскад продолговатой формы, на берегах которого среди деревьев установлены скамейки для отдыха, — отметили в Комплексе.

На двух прудах уже удалось вычистить донный осадок и углубить дно, а также заменить железобетонные конструкции береговой полосы и уложить на дно водоупорный слой из прочной и эластичной мембраны.

В настоящий момент эти пруды наполняют водой до нормативных отметок. После специалисты высадят здесь камыши, ирисы, кубышку и другие растения.

— Эта высшая водная растительность предотвратит «цветение» воды и послужит укрытием для рыб и местом гнездования для водоплавающих птиц, — пояснили в пресс-службе.

На третьем пруду работы стартовали в сентябре 2021 года. Их завершат до конца текущего года.

Живописная пешеходная зона появилась у Нижнего Каменского пруда в районе Крюково в Зеленограде во вторник, 19 октября.

Специалисты обновили пешеходный мост, обустроили пространство для пикников, снабдив его беседками и мангалами, облагородили газоны, а также установили скамейки и новую систему освещения.

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