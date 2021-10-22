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Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера пятницы

Михаил Алимов

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Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера пятницы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сильный ветер с порывами до двадцати метров в секунду ожидается в столице до вечера пятницы. Об этом 22 октября сообщили в московском главке МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15–20 метров в секунду, — говорится в экстренном предупреждении ведомства.

Оно рекомендует не оставлять автомобили под деревьями, внимательно присматривать за детьми, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться от осадков под деревьями и, самое главное, быть бдительными и собранными в непогоду.

До этого синоптики рассказали москвичам о погоде 22 октября. Максимальная температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, по области — 9–14 градусов. Ветер юго-западный 7–12 метров в секунду, местами с порывами до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба.

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