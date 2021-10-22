Бесплатные онлайн-курсы по бизнесу для мам пройдут в столичном «Технограде»

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В московском инновационно-образовательном комплексе «Техноград» стартуют онлайн-курсы для желающих стать предпринимателями женщин. Первое из семи занятий курсов «СамозанятаЯ в своем любимом деле» начнется 25 октября, а разработаны они специалистами комплекса в рамках проекта «Мама онлайн».

— Курс мы запускаем уже в третий раз. Предыдущие потоки показали большой интерес к теме: на них зарегистрировались более 400 человек. Программа помогает начинающим предпринимательницам открыть свое дело. На лекциях слушательницы получат практическую пошаговую инструкцию по превращению любимого хобби в успешный бизнес-проект, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На занятиях участницам расскажут все об открытии своего бизнеса — от его рекламы, организации производства и до постановки в налоговый орган. Для участия требуется предварительная регистрация.

Курсы пройдут 25 и 28 октября, а также 1, 8, 11, 15, 18 и 25 ноября. Первые четыре занятия доступны для всех желающих, а посетить остальные смогут те, кто оформят статус индивидуального предпринимателя или самозанятого в приложении «Мой налог».

На курсах в роли экспертов выступят сертифицированный коуч ICC по женским стартапам Оксана Шарая иэксперт по налогообложению, налоговый консультант Надежда Мирова. Слушательниц познакомят с рынками их товаров, научат создавать уникальный продукт, им расскажут, как правильно продвигать свой бренд и анализировать аудиторию. На седьмом занятии они смогут защитить собственный проект, который создавали в рамках программы до этого, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции» предложила москвичам новые курсы. Обучение по программе «Бизнес-уик-энд. Компетенции» возобновилось в августе этого года. Пользователи смогли обучиться трем специальностям: контент-менеджер, SMM-менеджер и разработчик Landing Pages (создание одностраничного сайта). По этим направлениям продолжается вестись набор. Также появились 12 новых бесплатных курсов.