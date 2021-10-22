Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роспотребнадзор: Вводимых в РФ мер по борьбе с COVID-19 может оказаться достаточно

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор: Вводимых в РФ мер по борьбе с COVID-19 может оказаться достаточно
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Те ограничения, которые вводятся в настоящее время в России в связи с распространением коронавирусной инфекции, могут оказаться достаточными, если граждане продолжат вакцинироваться и будут соблюдать все меры предосторожности. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно, так как расслабляться сейчас категорически нельзя, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

1/2
2/2
Читайте также:
ОграниченияКоронавирусВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте