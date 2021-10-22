Роспотребнадзор: Вводимых в РФ мер по борьбе с COVID-19 может оказаться достаточно

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Те ограничения, которые вводятся в настоящее время в России в связи с распространением коронавирусной инфекции, могут оказаться достаточными, если граждане продолжат вакцинироваться и будут соблюдать все меры предосторожности. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно, так как расслабляться сейчас категорически нельзя, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.