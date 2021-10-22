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В Роспотребнадзоре рекомендовали не ходить в гости в нерабочие дни

Полина Долганова

Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не ходить в гости в нерабочие дни
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Роспотребнадзоре рекомендовали на время нерабочих дней в стране отказаться от похода в гости, длительного общения в закрытых пространствах, а также снизить количество необязательных перемещений. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что тем гражданам, которые не смогут минимизировать контакты, нужно продолжить носить маски и пользоваться антисептиками.

В ведомстве также рекомендовали сократить походы в магазины и по возможности пользоваться доставкой.

Для передвижений по городу лучшего всего использовать машины, а при плохом самочувствии сразу обращаться к специалистам.

В Роспотребнадзоре подытожили, что выходные дни лучше всего провести с пользой: дышать свежим воздухом и вакцинироваться от коронавируса и гриппа.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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