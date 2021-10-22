Новые ТЦ и технопарк в ВАО и ЗелАО дадут почти четыре тысячи новых рабочих мест

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Тагильская улица Карта всех событий

В Зеленограде построят новый технопарк, а в районе Метрогородок 26-этажный торгово-офисный центр. Они обеспечат рабочими местами почти четыре тысячи человек.

— По городской программе стимулирования создания мест приложения труда специализированный застройщик приступил к строительству офисно-торгового центра на востоке столицы. Благодаря реализации данного проекта в Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, центр поможет решить проблему дефицита офисных пространств в районе. Кроме того, уже начали готовить пространство, где разместится будущий технопарк в Алабушево. Он возникнет на одной из пяти площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

В центр инвестируют 2,5 миллиарда рублей, а льгота для застройщика составит 850 миллионов. Воспользоваться ей можно будет после завершения строительства, которое завершится не позже второго квартала 2024 года.

Его построят на Тагильской улице. Общая площадь помещений составит более 32 тысяч квадратных метров. Территорию вокруг благоустроят.

Для постройки технопарка в Зеленограде задействуют 500 рабочих. Сейчас идет подготовка территории, на которой разместится второй проект.

— Ожидаемый объем частных инвестиций в реализацию проекта с учетом вложений самих резидентов особой зоны — более 11,5 миллиарда рублей. Технопарк обеспечит новыми рабочими местами свыше 2,5 тысячи человек, — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Построить технопарк должны в 2026 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в столице с 2011 года создано более 1 миллиона новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий, реновации промзон, строительству объектов социальной и другой городской инфраструктуры. По его словам, в настоящее время большое количество внимания уделяется программам, которые создают условия труда за пределами Третьего транспортного кольца.