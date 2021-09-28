Андрей Бочкарев: В Москве создали более 1 миллиона рабочих мест с 2011 года

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В столице с 2011 года создано более 1 миллиона новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий, реновации промзон, строительству объектов социальной и другой городской инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Одна из ключевых задач, которую мы ставим перед собой в рамках стратегии комплексного развития городских территорий, — это создание новых мест приложения труда в шаговой доступности. Благодаря комплексной работе в Москве с 2011 года было создано свыше 1 миллиона новых рабочих мест, — сообщил заместитель мэра.

Как отмечает Андрей Бочкарев, в настоящее время большое количество внимания уделяется программам, которые создают условия труда за пределами Третьего транспортного кольца.

— Сегодня в городе продолжается активная работа по строительству объектов социальной и другой городской инфраструктуры, реорганизации бывших промзон, созданию технопарков, технополисов и высокотехнологичных предприятий, реализуется проект Национального космического центра на территории завода имени Хруничева, который даст городу сразу порядка 20 тысяч новых рабочих мест, активно развивается территория Новой Москвы, где с момента присоединения количество мест приложения труда увеличилось в три раза, — отметил заместитель мэра.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил ряд проектов создания рабочих мест за пределами ТТК. В рамках проектов инвесторы построят промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу. Их общая площадь превысит 340 тысяч квадратных метров. Благодаря этому город получит более 19,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов превысят 25 миллиардов рублей.