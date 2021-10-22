Москвичам рассказали, каким будет оздоровительный комплекс «Лужники»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Оздоровительный комплекс «Лужники» внешне будет похож на пагоду. Строительство здания началось в мае этого года, а должно завершиться в 2023 году. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Общая площадь здания, которое должно появиться на улице Лужники, владение 24, составит 3,7 тысячи квадратных метров. Оно будет включать в себя один надземный этаж с антресолью и один подземный этаж, — рассказал он.

Под крышами-парусами будут расположены охлаждающая ванная для восстановления спортсменов, парильная, комнаты массажа и фитопункт с восстанавливающими напитками, приготовленными из растительных продуктов. Также в здании расположатся обеденный зал, комнаты психологической разгрузки, переговорные, архив, служебные и административные помещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что центр спорта и образования «Самбо-70» ввели в эксплуатацию на улице Губкина в столичном районе Гагаринский. По его словам, площадь четырехэтажного здания превышает 4,7 тысячи квадратных метров. Оно состоит из двух частей: четырехэтажной административной части и двухэтажной части, в которой расположен гимнастический зал.