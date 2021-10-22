Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 3,2 миллиарда рублей налогов за 2021 год

Михаил Алимов

Город
Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 3,2 миллиарда рублей налогов за 2021 год
Фото: Pixabay

В бюджет столицы за девять месяцев текущего года поступили 3,2 миллиарда рублей налогов от самозанятых. Это в четыре раза больше, чем в 2020 году, заявил в пятницу, 22 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В августе этого года был зафиксирован новый рекорд по ежемесячному приросту самозанятых — ими стали 36,9 тысячи человек. Общее число самозанятых к октябрю достигло 752,6 тысячи человек, что составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года количество самозанятых в Москве выросло на 273 тысячи человек, — рассказал он.

Режим «Налог на профессиональный доход» в Москве и еще ряде регионов начал действовать с 2019 года, а в прошлом году распространился на всю страну. Согласно ему, граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников и имеют доход до 2,4 миллиона рублей в год, могут стать самозанятыми. Они платят налоги по специальной ставке — четыре процента при работе с физическими лицами и шесть процентов при оказании услуг ИП и компаниям.

— Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года и до 1 октября составил 275 миллиардов рублей — 44 процента от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека в сентябре 2021 года достиг 2389 рублей. За девять месяцев средний чек вырос на 22 процента, за год — на 40 процентов, — сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Цифровая экосистема «Все о самозанятости от а до я» помогает жителям столицы разобраться во всех возникающих вопросах по поводу смены статуса. Также с ее помощью можно искать клиентов, желающих воспользоваться услугами самозанятых, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в московском инновационно-образовательном комплексе «Техноград» стартуют онлайн-курсы для женщин, желающих стать предпринимателями. Первое из семи занятий курсов «СамозанятаЯ в своем любимом деле» начнется 25 октября, а разработаны они специалистами комплекса в рамках проекта «Мама онлайн».

Читайте также:
БюджетМоскваВладимир Ефимов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте