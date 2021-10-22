Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 3,2 миллиарда рублей налогов за 2021 год

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В бюджет столицы за девять месяцев текущего года поступили 3,2 миллиарда рублей налогов от самозанятых. Это в четыре раза больше, чем в 2020 году, заявил в пятницу, 22 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В августе этого года был зафиксирован новый рекорд по ежемесячному приросту самозанятых — ими стали 36,9 тысячи человек. Общее число самозанятых к октябрю достигло 752,6 тысячи человек, что составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года количество самозанятых в Москве выросло на 273 тысячи человек, — рассказал он.

Режим «Налог на профессиональный доход» в Москве и еще ряде регионов начал действовать с 2019 года, а в прошлом году распространился на всю страну. Согласно ему, граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников и имеют доход до 2,4 миллиона рублей в год, могут стать самозанятыми. Они платят налоги по специальной ставке — четыре процента при работе с физическими лицами и шесть процентов при оказании услуг ИП и компаниям.

— Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года и до 1 октября составил 275 миллиардов рублей — 44 процента от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека в сентябре 2021 года достиг 2389 рублей. За девять месяцев средний чек вырос на 22 процента, за год — на 40 процентов, — сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Цифровая экосистема «Все о самозанятости от а до я» помогает жителям столицы разобраться во всех возникающих вопросах по поводу смены статуса. Также с ее помощью можно искать клиентов, желающих воспользоваться услугами самозанятых, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в московском инновационно-образовательном комплексе «Техноград» стартуют онлайн-курсы для женщин, желающих стать предпринимателями. Первое из семи занятий курсов «СамозанятаЯ в своем любимом деле» начнется 25 октября, а разработаны они специалистами комплекса в рамках проекта «Мама онлайн».