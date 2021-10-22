Матвиенко заявила, что РФ постарается реализовать допзаказы на поставку газа в Европу

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Россия полностью выполнит свои обязательства по поставкам газа в Европу, а также постарается реализовать дополнительные заказы при их наличии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, ситуация, которая произошла на газовом рынке в Европе, позволит извлечь полезные уроки.

— Не надо бояться энергозависимости от России. Как раз произошел рост цен потому, что сжиженный природный газ, который должны были поставить Соединенные Штаты в Европу, они по дороге развернули его в другие страны, потому что там дали большую цену. Россия будет выполнять все свои обязательства, — сказала Матвиенко в интервью для программы «Парламентская трибуна» телеканала парламента Греции.

Она уточнила, что за выбор энергетической политики отвечает Европа, а не российская сторона, которая всего лишь выражает свою позицию, которая заключается в том, что отказываться от атомной энергетики пока рано.

Матвиенко подытожила, что необходимо продвигать экологическую повестку, однако отказаться от угля, нефти и газа пока невозможно, потому как зеленые ресурсы не смогут обеспечить Европу, пишет ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день.

Газпром, по его словам, увеличил поставки топлива в Европу на 8,7 процента. США и страны Ближнего Востока при этом недопоставили туда восемь миллиардов кубометров, подчеркнул президент.