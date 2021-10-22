Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Матвиенко заявила, что РФ постарается реализовать допзаказы на поставку газа в Европу

Полина Долганова

Общество
Матвиенко заявила, что РФ постарается реализовать допзаказы на поставку газа в Европу
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия полностью выполнит свои обязательства по поставкам газа в Европу, а также постарается реализовать дополнительные заказы при их наличии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, ситуация, которая произошла на газовом рынке в Европе, позволит извлечь полезные уроки.

— Не надо бояться энергозависимости от России. Как раз произошел рост цен потому, что сжиженный природный газ, который должны были поставить Соединенные Штаты в Европу, они по дороге развернули его в другие страны, потому что там дали большую цену. Россия будет выполнять все свои обязательства, — сказала Матвиенко в интервью для программы «Парламентская трибуна» телеканала парламента Греции.

Она уточнила, что за выбор энергетической политики отвечает Европа, а не российская сторона, которая всего лишь выражает свою позицию, которая заключается в том, что отказываться от атомной энергетики пока рано.

Матвиенко подытожила, что необходимо продвигать экологическую повестку, однако отказаться от угля, нефти и газа пока невозможно, потому как зеленые ресурсы не смогут обеспечить Европу, пишет ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день.

Газпром, по его словам, увеличил поставки топлива в Европу на 8,7 процента. США и страны Ближнего Востока при этом недопоставили туда восемь миллиардов кубометров, подчеркнул президент.

Читайте также:
газЕвропаВалентина Матвиенко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте