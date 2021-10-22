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Дом по реновации в Кузьминках передадут под заселение в 2022 году

Михаил Алимов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Кузьминках передадут под заселение в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Зеленодольская улицаКарта всех событий

В столичном районе Кузьминки новостройку по программе реновации жилья передадут под заселение в следующем году. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Дом по адресу Зеленодольская улица, дом 28а, введен в эксплуатацию в сентябре этого года. Планируется, что в первой половине 2022 года в новостройку начнут переселение более 100 семей, живущих в пятиэтажке по адресу Зеленодольская улица, дом 28, корпус 4, — рассказал он.

По его словам, сейчас в районе заселяются семь новых домов, в которые переезжают москвичи из 11 старых зданий. До конца текущего года планируется передать под заселение еще две новостройки на улице Юных Ленинцев — их номера 99/1 и 117. В 2022 году в Кузьминках люди будут заселяться в десять домов.

Всего в районе отобраны 19 стартовых площадок, на которых построят более 200 тысяч квадратных метров недвижимости. По программе реновации переселят 287 жилых домов, в которых проживает 64 тысячи человек.

До этого Левкин рассказал, что в столичном районе Кунцево под заселение передадут вторую новостройку, которую возвели в рамках реализации программы реновации жилищного фонда. Он отметил, что дом станет вторым корпусом, заселяемым по программе реновации в Кунцеве. До этого заселили дом 44 на Молодогвардейской улице.

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