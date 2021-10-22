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Наталья Сергунина: Развитие цифровой экосистемы Москвы учитывает предпочтения пользователей

Виктория Сикерина

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Наталья Сергунина: Развитие цифровой экосистемы Москвы учитывает предпочтения пользователей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители Москвы стали чаще использовать мобильные устройства не только для совершения звонков, но и для решения повседневных задач. Соответствующее исследование провел столичный департамент информационных технологий. О его результатах рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 22 октября.

Около 91 процента горожан в возрасте от 18 лет владеют смартфонами. Из них 78 процентов пользуются мобильным банкингом, 73 процента совершают онлайн-покупки, а 65 процентов — бесконтактные платежи.

— Такие исследования помогают нам оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей. Приведу пример: 60 процентов трафика на столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты. Как раз поэтому для удобства жителей мы развиваем и мобильные приложения. В них уже доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов, — заявила заммэра.

Наталья Сергунина отметила, что для многих москвичей телефон стал равнозначен компьютеру.

Например, 73 процента пользователей мобильных устройств одинаково часто используют его и ноутбук для покупок в интернете, а 58 процентов с его помощью просматривают фильмы или видео. Примечательно, что в 2018 году количество последних составляло лишь 40 процентов.

Также заместитель мэра столицы подчеркнула, что весомый объем государственных услуг в городе переведен в электронный формат.

21 октября арбитражный суд Москвы в ответ на иск швейцарской «Сквин СА» вынес решение о запрете в России ввоза и продажи 61 модели смартфонов от корейской компании Samsung Electronics.

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