Более 60 моделей смартфонов Samsung запретили продавать в России

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На территорию РФ запрещены ввоз и продажа 61 модели смартфонов от корейской компании Samsung Electronics. Соответствующее решение вынес арбитражный суд Москвы в ответ на иск швейцарской «Сквин СА».

Дело в предустановленном платежном сервисе Samsung Pay, который нарушает права на изобретение «Система быстрых платежей», охраняемое отечественным патентом, следует из материалов дела.

Суд поддержал требования правообладателя патента «Сквин СА», обвинившего «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. в использовании технологии системы онлайн-платежей на незаконных основаниях. В патенте описывается способ, который предполагает осуществление платежа с помощью телефона покупателя и кассовой системы в магазине, которые связаны беспроводным подключением.

Заявка на данный патент была подана в РФ в 2013 году. Автором изобретения считается Виктор Гульченко, а права на патент принадлежат швейцарской компании.

В июле суд постановил, что система Samsung Pay работает по технологии «Сквин СА» и запретил компании использовать продукцию, которая включает в себя данную систему, но не уточнил перечень смартфонов.

Дополнительным решением от 19 октября он опубликовал список запрещенных к продаже гаджетов. Среди них как старые модели (2017 года выпуска), так и флагманские устройства стоимостью в несколько сотен тысяч рублей.

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