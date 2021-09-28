В России вводят запрет на ввоз опасных игрушек с зарубежных маркетплейсов

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В России постепенно вводят запрет на ввоз в страну опасных игрушек, которые россияне заказывают с помощью интернет-площадок (AliExpress, Amazon, eBay и т. д.). Работа по ограничению уже идет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

— Мне кажется важнее не привлечь к ответственности того или иного производителя (за небезопасные для здоровья изделия и понесенный вред для него — прим. «ВМ»), а закрыть рынки для такой продукции. Поэтому, на мой взгляд, необходимо сосредоточиться на ограничениях ввоза и наделения ответственностью участников всей товаропроводящей цепочки, включая тех, кто принимает к отправке продукцию и перевозит ее к нам, а это уже юридические лица, которые могут и нести ответственность, и контролировать процесс, — рассказала собеседница издания.

По словам Цицулиной, с 1 июля реализуется эксперимент Евразийской экономической комиссии в области внешней электронной торговли товарами, в котором первой пилотной категорией стали игры и игрушки. Он должен обязать продавца гарантировать безопасность и качество игрушек при их продаже россиянам. Сработают и станут ли действенным механизмом контроля изменения, будет понятно по итогам эксперимента. Все требования технического регулирования пока находятся в статусе нотификации, то есть добровольной декларации зарубежного производителя.

Многие россияне приобретают игрушки с доставкой из-за рубежа по почте. Собеседница издания подчеркнула, что небезопасные товары, которые приезжают потребителям таким видом доставки, отследить реально.

— «Почта России» участвует в эксперименте. Отследить можно, это реально, для этого необходимо ввести регулирование логистики, — заключила Цицулина.

Главврач Детской больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, что предпочтение следует отдавать игрушкам отечественного производства, нежели их китайским аналогам, так как российские игрушки проходят серьезный контроль качества, который регламентирует Роспотребнадзор. Специалист порекомендовал не покупать маленькому ребенку игрушки с обилием мелких деталей, чтобы избежать их проглатывания.

Османов также рассказал, что все игрушки, которые содержат мелкие детали и магнитные шарики, небезопасны для игры ребенка. Прежде всего это относится к гелиевым шарикам: попадая в организм, они увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника и критические состояния с угрозой жизни, при которых нужна срочная операция.

Ситуация осложняется тем, что гелиевые шарики не видны ни при УЗИ, ни при рентгене, отметил Османов. А магнитные шарики «находят» друг друга в кишечнике и могут вызвать его перфорацию с развитием воспаления, перитонитом.

По словам врача, в больницы практически ежедневно поступают обращения по поводу вещей, проглоченных детьми. Образовался целый музей деталей и инородных тел, которые попадают в организм ребенка, — от мелких винтиков до монет, колпачков от ручек, ювелирных изделий, карандашей, даже строительной пены.