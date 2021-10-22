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Тела мужчины и женщины нашли на одной из центральных улиц Новосибирска

Полина Долганова

Происшествия
Тела мужчины и женщины нашли на одной из центральных улиц Новосибирска
Фото: moscow-live

Тела мужчины и женщины нашли на улице Челюскинцев в Новосибирске. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД.

По предварительным данным, погибшие упали с высоты.

На место случившегося прибыли оперативники и следователи. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве отметили, что с парой проживал несовершеннолетний мальчик, в настоящее время с ним все хорошо. Ребенок с 21 октября предположительно находился со своим отцом, с которым погибшая женщина состояла в разводе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

До этого два мумифицированных трупа обнаружили на Садовой улице в Одинцове 1 октября. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий рассказала «ВМ», что информация об обнаружении двух трупов поступила правоохранителям 30 сентября. Тело женщины находилось в кузове припаркованной на Садовой улице «газели», а тело мужчины — в подъезде жилого дома на той же улице. При этом труп мужчины лежал в деревянной коробке.

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