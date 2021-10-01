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Мумифицированные тела мужчины и женщины обнаружили в подмосковном Одинцове

Илья Ашуров

Происшествия
Мумифицированные тела мужчины и женщины обнаружили в подмосковном Одинцове
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Одинцово, Садовая улица Карта всех событий

В Одинцове обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, информация об обнаружении двух трупов поступила правоохранителям 30 сентября. Тело женщины находилось в кузове припаркованного на Садовой улице автомобиля «Газель», а тело мужчины — в подъезде жилого дома на той же улице. При этом труп мужчины лежал в деревянной коробке.

— Проведен осмотр места, назначены две медицинские судебные экспертизы, обнаружены на участке местности около дома и изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, которые в настоящее время осматриваются, — заключила Врадий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник «ВМ» в правоохранительных органах сообщил, что погибшие — 58-летняя женщина и 61-летний мужчина. Следствие рассматривает версию их убийства, а в качестве основных подозреваемых проходит семейная пара — 31-летний сын погибших и его жена. По предварительной версии, они могли убить пенсионеров около трех месяцев назад из-за квартирного вопроса.

Подозреваемые в преступление супруги решили избавиться от трупов, когда узнали, что к ним решил наведаться собственник жилья, рассказал источник «ВМ». С последним они столкнулись, когда выносили спрятанное в коробку тело женщины. Увидев собственника, они заявили, что отойдут за деньгами. После этого злоумышленники скрылись. В настоящее время супруги находятся в розыске.

Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором видны подозреваемые. На кадрах они выносят из подъезда продолговатую коробку.

Видео: Telegram / 112

30 сентября после пожара в одном из домов в городе Гай под Оренбургом были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Убитыми оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

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