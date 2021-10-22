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В Японии подняли истребители из-за полета российской и китайской авиации

Полина Долганова

В мире
В Японии подняли истребители из-за полета российской и китайской авиации
Фото: Telegram-канал «ATN_NEWS1»

В Японии подняли в воздух военные истребители после тревоги на фоне рядом проходивших полетов вертолетов России и КНР. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исидзаки.

Военный корабль ВМС РФ и китайское военное судно накануне прошли через Сангарский пролив. Кроме того, по пять кораблей от обеих стран проходили неподалеку от острова Хонсю. После этого с судов поднялись воздух по одному вертолету, рассказал заместитель генсека.

О том, с какой целью российские и китайские корабли проходили по водам близ Японии, Исидзаки не рассказал, пишет газета «Известия».

19 октября два российских истребителя Су-30 сопроводили над водами Черного моря два стратегических бомбардировщика Соединенных Штатов B-1B.

В свою очередь американские военно-морские силы сообщали, что два их военных самолета пролетели на Черным морем во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина в регион.

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