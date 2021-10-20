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Два истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем два бомбардировщика США
Два российских истребителя Су-30 сопроводили над водами Черного моря два стратегических бомбардировщика Соединенных Штатов B-1B во вторник, 19 октября. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В свою очередь американские военно-морские силы сообщали, что два их военных самолета пролетели на Черным морем во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина в регион, передает РИА Новости.
17 октября российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения бомбардировщика Соединенных Штатов над Японским морем. Сопровождение пришлось совершить после того, как средства контроля зафиксировали в воздушном пространстве над нейтральными водами военную цель, которая приближалась к границе России. Отечественный истребитель, поднятый для сопровождения, относится к составу дежурных сил Восточного военного округа.
15 октября в Минобороны сообщили, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Судно взяло обратный курс после приближения к БПК «Адмирал Трибуц» на расстояние менее 60 метров.