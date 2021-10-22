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Рафик Загрутдинов: Монолит детской поликлиники в Ховрине завершен на 90 процентов

Михаил Алимов

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Рафик Загрутдинов: Монолит детской поликлиники в Ховрине завершен на 90 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Северный административный округ, район ХовриноКарта всех событий

Монолитные работы в строящейся поликлинике в Ховрине завершены на 90 процентов. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Монолит детской поликлиники на 320 посещений в смену в районе Ховрино по адресу улица Зеленоградская, владение 27, корпус 1 готов на 90 процентов. На сегодняшний день завершаются монолитные работы четвертого этажа, ведется устройство наружных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — рассказал он.

По его словам, медицинские учреждения делят на два уровня. Поликлиника относится к первому из них, а это значит, что там будут оказывать первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Здание строят по новому стандарту оснащения поликлиник. Там будет все необходимое для комфортной и качественной медицинской помощи — отдельные входы для «взрослого» и «детского» отделений, дополнительное освещение, импортное медицинское оборудование, благоустроенная территория рядом, удобная система навигации и доступность для лиц с ограниченными возможностями.

На первом этаже расположатся гардероб, зона ожидания, буфет, санузлы, зона приема анализов, медицинские кабинеты, фильтр-бокс, помещения персонала и вспомогательные помещения. На втором и третьем этажах обустроят холлы с зоной ожидания и медицинские кабинеты. На четвертом этаже разместят холл с зоной ожидания, медицинские кабинеты, кабинет ЛФК на 10 человек с раздевалками, административные и вспомогательные помещения.

— Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей, — резюмировал Загрутдинов.

До этого он сообщил, что монолитные конструкции здания детско-взрослой поликлиники с женской консультацией в Дмитровском районе на севере Москвы готовы на 80 процентов. По его словам, медицинское учреждение будет рассчитано на 500 взрослых и 200 детей в смену.

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