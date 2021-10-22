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Более 75 процентов московских стационаров подключили к ЕМИАС

Михаил Алимов

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Более 75 процентов московских стационаров подключили к ЕМИАС
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

К Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключены уже 49 московских стационаров. Это больше 75 процентов от их общего количества.

— За полтора месяца к ЕМИАС подключили сразу шесть столичных стационаров. Это городские клинические больницы № 13 и 52, больница № 64 имени В.В. Виноградова, детская больница имени Н.Ф. Филатова, Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, а также психиатрическая больница № 1 имени Н.А. Алексеева. Обучение работе в системе прошли более тысячи сотрудников этих больниц, — сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

С помощью ЕМИАС открывается доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) пациента — все данные о его здоровье, проблемах, анализах, перенесенных операциях и еще многих вещах теперь доступны для врачей из разных медучреждений практически моментально.

Подключение стационаров к системе — сложный процесс, который требует наличия серьезной инфраструктуры и задействует многих специалистов. Он стал возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана столичным комплексом социального развития и департаментом информационных технологий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что врачи и фельдшеры столичных школ и детских садов теперь могут вести прием детей в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). По результатам обследования они могут направлять ученика на анализы в медицинские учреждения города, а также заполнять протоколы в системе «ЕМИАС.Школа». Для доступа к медицинской карте необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и оформить его на портале мэра города.

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