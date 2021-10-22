Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шестьдесят медучреждений отремонтировали в Подмосковье за 2021 год

Ирина Игнатенко

Общество
Шестьдесят медучреждений отремонтировали в Подмосковье за 2021 год
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Текущий ремонт провели в шестидесяти объектах здравоохранения Московской области в 2021 году, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

В регионе запущена масштабная программа по ремонту медучреждений.

— Для нас важно, чтобы пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях. В этом году мы уже отремонтировали 60 объектов здравоохранения — это амбулатории, подстанции и посты скорой помощи, отделения стационаров, — рассказала глава Министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она пояснила, что в учреждениях заменили оконные блоки, двери, напольное покрытие, обновили внутреннюю отделку и провели другие работы.

До конца года планируется провести ремонтные работы еще в 50 медучреждениях.

До этого сообщалось, что голосовой помощник для записи к врачу заработал в Подмосковье. Для записи пациенту необходимо назвать номер полиса ОМС, необходимого медицинского специалиста, и голосовой помощник предложит выбрать удобные дату и время.

Читайте также:
БольницыРемонтПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте