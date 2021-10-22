Шестьдесят медучреждений отремонтировали в Подмосковье за 2021 год

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Текущий ремонт провели в шестидесяти объектах здравоохранения Московской области в 2021 году, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

В регионе запущена масштабная программа по ремонту медучреждений.

— Для нас важно, чтобы пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях. В этом году мы уже отремонтировали 60 объектов здравоохранения — это амбулатории, подстанции и посты скорой помощи, отделения стационаров, — рассказала глава Министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она пояснила, что в учреждениях заменили оконные блоки, двери, напольное покрытие, обновили внутреннюю отделку и провели другие работы.

До конца года планируется провести ремонтные работы еще в 50 медучреждениях.

До этого сообщалось, что голосовой помощник для записи к врачу заработал в Подмосковье. Для записи пациенту необходимо назвать номер полиса ОМС, необходимого медицинского специалиста, и голосовой помощник предложит выбрать удобные дату и время.