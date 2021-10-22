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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту уничтожения Щербинского городища

Илья Ашуров

Происшествия
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту уничтожения Щербинского городища
Фото: Скриншот видео прокуратуры
Россия, Московская область, городской округ Домодедово Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения объекта культурного наследия Щербинское городище. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, надзорный орган начал проверку еще 17 октября. В ходе нее было выявлено повреждение объекта культурного наследия, который расположен в Домодедовском городском округе.

Видео: Пресс-служба подмосковной прокуратуры

— На основании материалов прокурорской проверки отделом дознания УМВД России по городскому округу Домодедово, возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», — заключила Григорьева.

По данным издания «Хранители наследия», 16–17 октября строительная техника почти на 90 процентов уничтожила памятник дославянской культуры Щербинское городище (также именуется Конопелкенским — прим. «ВМ»).

Это еще не полностью изученный памятник археологии, который относится к периоду раннего железного века. В культурном слое Щербинского городища находили керамику дьяконовской культуры, которая существовала в VII–V до нашей эры.

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