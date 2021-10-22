Правоохранители возбудили уголовное дело по факту уничтожения Щербинского городища
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения объекта культурного наследия Щербинское городище. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.
По ее словам, надзорный орган начал проверку еще 17 октября. В ходе нее было выявлено повреждение объекта культурного наследия, который расположен в Домодедовском городском округе.
— На основании материалов прокурорской проверки отделом дознания УМВД России по городскому округу Домодедово, возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», — заключила Григорьева.
По данным издания «Хранители наследия», 16–17 октября строительная техника почти на 90 процентов уничтожила памятник дославянской культуры Щербинское городище (также именуется Конопелкенским — прим. «ВМ»).
Это еще не полностью изученный памятник археологии, который относится к периоду раннего железного века. В культурном слое Щербинского городища находили керамику дьяконовской культуры, которая существовала в VII–V до нашей эры.