Более 30 тысяч человек приняли участие в онлайн-зачете по ПДД в Подмосковье

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Более тридцати тысяч человек приняли участие в первом онлайн-зачете на знание правил дорожного движения «Я знаю ПДД», который проходит для жителей Московского региона, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

— Общеобластной онлайн-зачет на знание ПДД — это новый для нас проект в области безопасности дорожного движения, но мы возлагаем на него большие надежды. Это возможность напомнить правила дорожного движения и основные изменения, которые произошли в ПДД совсем недавно, — пояснил глава областного Минтранса Алексей Гержик.

Более активно в тестировании принимают участие женщины — 53 процента. Что касается возраста, то чаще всего проходят онлайн-зачет люди от 35 до 44 лет, таких людей более 35 процентов.

Пройти зачет можно с компьютера или телефона, причем последний способ оказался более популярен — его выбрали 73 процента участников.

Ранее сообщалось, что столичные водители не уступили дорогу пешеходам более 90 тысяч раз с начала этого года.