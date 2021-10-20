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Столичные водители не уступили дорогу пешеходам более 90 тысяч раз с начала этого года

Илья Ашуров

Происшествия
Столичные водители не уступили дорогу пешеходам более 90 тысяч раз с начала этого года
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За девять месяцев 2021 года автоинспекторы зафиксировали свыше 90 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с несоблюдением требования уступить дорогу пешеходам. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что пресечение нарушений правил перехода проезжей части является приоритетным направлением деятельности.

— За девять месяцев 2021 года сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено 93 430 нарушений водителями требований ПДД уступить дорогу пешеходам, — говорится в сообщении ведомства.

Также в ГИБДД сообщили, что за указанный период было пресечено более 85 тысяч нарушений со стороны пешеходов.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

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