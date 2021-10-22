Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Михаил Алимов

Город
Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
коммунальщики

В столице из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания, — приводит его слова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Он отметил, что особо контролируются объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. В городе приняты необходимые меры по защите жилых и нежилых зданий от последствий непогоды. До жителей доносится вся необходимая информация с помощью смс-сообщений и видеоэкранов на улицах.

До этого в столичном главке МЧС сообщили, что сильный ветер с порывами до двадцати метров в секунду ожидается в Москве до вечера пятницы.Ведомство рекомендует не оставлять автомобили под деревьями, внимательно присматривать за детьми, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться от осадков под деревьями и, самое главное, быть бдительными и собранными в непогоду.

Читайте также:
аварийные службыМоскваПетр Бирюков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте