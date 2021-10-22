Автоэксперт рассказал, что делать, если машина не заводится на морозе

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Технический директор сети автосалонов Максим Рязанов рассказал, что делать, если автомобиль не заводится на морозе.

По словам специалиста, распространенными причинами того, что автомобиль не заводится при минусовых температурах, являются плохой контакт клемм и аккумулятора, выход из строя свечей зажигания или стартера, проблемы в системе зажигания, вязкое моторное масло, нарушения в подаче топлива, а также бензин низкого качества.

В зависимости от причин могут быть выбраны различные пути решения проблемы. Если проблема в аккумуляторе, то можно зарядить его дома или в автосервисе. Если есть подозрение на плохой бензин, то стоит его заменить.

Если проблема в масле, то необходимо произвести его полную замену. В случае загрязнения свечей их следует очистить и прокалить, передает Nation News.

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