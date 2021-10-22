Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автоэксперт рассказал, что делать, если машина не заводится на морозе

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт рассказал, что делать, если машина не заводится на морозе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Технический директор сети автосалонов Максим Рязанов рассказал, что делать, если автомобиль не заводится на морозе.

По словам специалиста, распространенными причинами того, что автомобиль не заводится при минусовых температурах, являются плохой контакт клемм и аккумулятора, выход из строя свечей зажигания или стартера, проблемы в системе зажигания, вязкое моторное масло, нарушения в подаче топлива, а также бензин низкого качества.

В зависимости от причин могут быть выбраны различные пути решения проблемы. Если проблема в аккумуляторе, то можно зарядить его дома или в автосервисе. Если есть подозрение на плохой бензин, то стоит его заменить.

Если проблема в масле, то необходимо произвести его полную замену. В случае загрязнения свечей их следует очистить и прокалить, передает Nation News.

Автоэксперт посоветовал петербуржцам отказаться от шипованной резины зимой.

Читайте также:
АвтоэкспертыАвтомобилиТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте