Автоэксперт посоветовал петербуржцам отказаться от шипованной резины зимой

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Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, когда стоит сменить летнюю резину на зимнюю и какой вариант шин лучше выбрать.

По словам специалиста, люди напрасно думают, что зимние колеса обязательно должны быть с шипами. Такие шины эффективно показывают себя только при гололедице и на снежном накате, в то время как на асфальте машины в такой «обуви» будут тормозить дольше положенного.

— Я советую обратить внимание на фрикционные колеса. Петербург сейчас и с точки зрения климата, и с точки зрения всего остального более годится для фрикционных колес, а не шипованных, — пояснил Попов в комментарии изданию «Невские новости».

Эксперт советует водителям в «шиповке» внимательно следить за скоростью машины, чтобы шипы не вылетали из колес. Кроме того, шипованные шины, по словам Попова, очень сильно портят дороги и являются одной из причин появления колейности.

Фрикционные колеса, по словам эксперта, крайне эластичны и имеют специфический рисунок, благодаря которому колесо как бы присасывается к асфальту и очень хорошо на нем держится.

До этого автоэксперт назвал главный принцип езды при мокром снеге.