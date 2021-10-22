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В России выявили 37 141 случай коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 37 141 случай коронавируса за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 37 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 9,1 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

В России выявили 37 141 случай коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в РФ зафиксировали 1064 летальных исхода из-за COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса за сутки в стране полностью выздоровели 25 453 пациента.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 8166 случаев заболевания.

В России выявили 37 141 случай коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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