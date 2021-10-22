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Пассажирский самолет Москва — Казань подал сигнал тревоги после вылета

Полина Долганова

Происшествия
Пассажирский самолет Москва — Казань подал сигнал тревоги после вылета
Фото: Pixabay

Пассажирский самолет, который совершал рейс из столичного аэропорта Домодедово в Казань, подал сигнал тревоги после вылета. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», самолет Airbus A319-114 авиакомпании S7 теперь должен сесть в Татарстане в 12:45. В настоящее время борт находится над Нижегородской областью.

20 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Анталья — Екатеринбург, экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки на борту судна. Отмечалось, что во время рейса U61070 у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие. Для того чтобы медики своевременно смогли оказать ей помощь, командир экипажа принял решение экстренно приземлиться в Сочи, однако женщина скончалась до посадки в сочинском аэропорту.

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