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Пассажирский самолет Москва — Казань подал сигнал тревоги после вылета
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Пассажирский самолет Москва — Казань подал сигнал тревоги после вылета
Пассажирский самолет, который совершал рейс из столичного аэропорта Домодедово в Казань, подал сигнал тревоги после вылета. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По данным собеседника «ВМ», самолет Airbus A319-114 авиакомпании S7 теперь должен сесть в Татарстане в 12:45. В настоящее время борт находится над Нижегородской областью.
20 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Анталья — Екатеринбург, экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки на борту судна. Отмечалось, что во время рейса U61070 у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие. Для того чтобы медики своевременно смогли оказать ей помощь, командир экипажа принял решение экстренно приземлиться в Сочи, однако женщина скончалась до посадки в сочинском аэропорту.
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