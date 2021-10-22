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Эксперт предположил, когда может стабилизироваться ситуация с коронавирусом

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт предположил, когда может стабилизироваться ситуация с коронавирусом
Фото: unsplash

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Шатилов рассказал, когда в стране может стабилизироваться ситуация с коронавирусом.

— Мне кажется, что все ограничения, связанные с передачей вируса, будут действовать как минимум до декабря, когда ситуация естественным образом должна будет стабилизироваться. До того как установится более сухая погода, будет происходить прирост, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

Он добавил, что не стоит ожидать тотального локдауна, как в прошлом году, но жесткие меры ограничений коснутся ряда регионов, где есть крупные города.

Врачи отмечают, что остановить рост заражений можно путем вакцинации и соблюдения ограничительных мер.

За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1064 летальных исхода.

Ранее Денис Проценко предрек неоднократное повторение «выходных» из-за коронавируса.

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