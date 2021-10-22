«Пока не включим голову»: Проценко предрек неоднократное повторение «выходных» из-за COVID-19

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал москвичей соблюдать введенные эпидемические меры и ответственно относиться к своему и чужому здоровью. Иначе такие «выходные» будут повторяться снова и снова. Об этом в пятницу, 22 октября, он написал в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

— И многие стали планировать отдых, но тут всех спустили с небес на землю и сказали, что работать ничего развлекательного не будет, только самое необходимое для жизни: продукты там купить, лекарства. Выходные получаются как бы и невыходными, праздника не будет, — написал Проценко.

Он отметил, что этот перерыв поможет сорвать несколько циклов заражения коронавирусом. Отечественной системе здравоохранения сейчас приходится очень нелегко, врач эмоционально сообщил, что в госпиталях продолжается «настоящая война» с болезнью.

По его словам, пауза сейчас просто необходима. В том числе из-за некоторых несознательных граждан, которые принципиально не соблюдают меры и отказываются сделать прививку. Проценко назвал два возможных варианта развития ситуации — или массовая вакцинация населения, или столь же массовая заболеваемость и выработка коллективного иммунитета. При этом второй вариант гораздо тяжелее и хуже поддается контролю.

— Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени! — резюмировал он.

До этого в Роспотребнадзоре рекомендовали на время нерабочих дней в стране отказаться от похода в гости, длительного общения в закрытых пространствах, а также снизить количество необязательных перемещений. В ведомстве также рекомендовали сократить походы в магазины и по возможности пользоваться доставкой. Для передвижений по городу лучше всего использовать машины, а при плохом самочувствии сразу обращаться к специалистам.