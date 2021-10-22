Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Пока не включим голову»: Проценко предрек неоднократное повторение «выходных» из-за COVID-19

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
«Пока не включим голову»: Проценко предрек неоднократное повторение «выходных» из-за COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал москвичей соблюдать введенные эпидемические меры и ответственно относиться к своему и чужому здоровью. Иначе такие «выходные» будут повторяться снова и снова. Об этом в пятницу, 22 октября, он написал в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

— И многие стали планировать отдых, но тут всех спустили с небес на землю и сказали, что работать ничего развлекательного не будет, только самое необходимое для жизни: продукты там купить, лекарства. Выходные получаются как бы и невыходными, праздника не будет, — написал Проценко.

Он отметил, что этот перерыв поможет сорвать несколько циклов заражения коронавирусом. Отечественной системе здравоохранения сейчас приходится очень нелегко, врач эмоционально сообщил, что в госпиталях продолжается «настоящая война» с болезнью.

По его словам, пауза сейчас просто необходима. В том числе из-за некоторых несознательных граждан, которые принципиально не соблюдают меры и отказываются сделать прививку. Проценко назвал два возможных варианта развития ситуации — или массовая вакцинация населения, или столь же массовая заболеваемость и выработка коллективного иммунитета. При этом второй вариант гораздо тяжелее и хуже поддается контролю.

— Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени! — резюмировал он.

До этого в Роспотребнадзоре рекомендовали на время нерабочих дней в стране отказаться от похода в гости, длительного общения в закрытых пространствах, а также снизить количество необязательных перемещений. В ведомстве также рекомендовали сократить походы в магазины и по возможности пользоваться доставкой. Для передвижений по городу лучше всего использовать машины, а при плохом самочувствии сразу обращаться к специалистам.

Читайте также:
ограничительные мерыДенис ПроценкоМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте