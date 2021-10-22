Российские ученые разработали голосовой детектор лжи
Российские ученые разработали детектор лжи, который распознает обман по голосу человека, сообщает «МИР 24».
Создателем голосового полиграфа стал Максим Конобеевский. Он пояснил, что умная программа считывает вранье с голосовых связок.
— Ложь, как правило, сопровождается стрессом. Человек боится быть разоблаченным, также в момент лжи возникает высокая когнитивная или умственная нагрузка. Ложь нужно придумать, соотнести с тем, что говорил раньше, что скажешь потом. И этот стресс приводит к некоторым психофизиологическим реакциям, — рассказал он.
Перед началом тестирования на шею испытуемого надевается так называемый лорингофон. Это устройство, которое считывает показания голоса непосредственно со связок.
Сообщается, что тестирование прибора уже провели на мошенниках и обмануть машину им не удалось.
До этого сообщалось, что кандидатов в топ-менеджеры Роскосмоса будут проверять на детекторе лжи.
Источник: mir24.tv